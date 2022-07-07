رصد قوات اضافية تنقلها تركيا على حدودها مع سوريا

العالم - سوريا

وحسب وكالة اوقات الشام السورية، فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات آواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، إن القوات المسلحة التركية ستجري عملية عسكرية في شمال سوريا “سيتفهمها” المجتمع الدولي، مؤكدا أن أنقرة لديها مثل هذه الخبرة.

وكانت تركيا قد عززت قواتها العسكرية في ريف حلب الشمالي، يوم الاثنين - الثلاثاء الماضي، ضمن الاستعدادات لشن عدوان جديد على الأراضي السورية، في وقت تواصل خلاله المجموعات المسلحة المدعومة من الجيش التركي حشودها واستعراضاتها العسكرية قرب خطوط التماس شمالي حلب.

وأفادت مصادر ميدانية للعالم الثلاثاء، بدخول عدة أرتال عسكرية كبيرة للقوات التركية إلى مناطق شمال حلب، تتضمن جنود مشاة وعربات وآليات مصفحة، إلى جانب أسلحة وذخائر حربية متنوعة، تم تسليمها بشكل مباشر للمسلحين، والذين سارعوا إلى نقلها خلال ساعات الليلة، إلى منطقة الباب، قرب خطوط التماس مع مسلحي “قسد” المسيطرين على منطقة منبج. ورتل اخر الى مدينة مارع، فيما اكدت مصادر دخول رتل عسكري كبير للجيش التركي الى مدينة رأس العين بريف الحسكة قادماً من الأراضي التركية.