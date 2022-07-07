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قائد عسكري ايراني يرد على تصريحات غانتس حول سفن حربية ايرانية في البحر الأحمر

قائد عسكري ايراني يرد على تصريحات غانتس حول سفن حربية ايرانية في البحر الأحمر
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد الشؤون التنسيقية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي العميد في الحرس الثوري علي شادماني بان "استراتيجيتنا هي ان تتمكن القوات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية سواء الجيش او الحرس الثوري من انجاز ملاحتها البحرية الدولية في مسار توفير مصالح الشعب الايراني.

العالم - ايران

وقال العميد شادماني في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" حول مزاعم وزير الحرب الصهيوني الذي اعرب عن قلقه ازاء تواجد 4 سفن حربية ايرانية في مياه البحر الاحمر (المياه الدولية): اليوم، وجود "إسرائيل" مهدد بشكل خطير بسبب الاضطرابات الداخلية. إن قواتهم المسلحة ضعيفة حقًا والوضع السياسي في حالة من الفوضى لدرجة أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة.

وأضاف: من ناحية أخرى ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تزداد قوة كل يوم. كل آمال الإسرائيليين كانت في تلقي المساعدة من الأمريكيين لكن أمريكا أصبحت عاجزة أمام إيران.

وقال : إن "إسرائيل" تريد أن تملأ فجواتها الداخلية بالتباهي، "إسرائيل" كيان مصطنع وهو في طور السقوط بالتأكيد. لهذا السبب ، ينوي ملء فراغ قدرته ببعض التصريحات المتبجحة.

وفي إشارة إلى مهام القوة البحرية الايرانية قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريقها لأن تصبح قوة إقليمية وعالمية ، ومن يريد أن يصبح قوة عالمية وعالمية يجب أن يكون قادرًا على الإبحار في جميع البحار لأن البحار ملك للجميع.

واعتبر الملاحة البحرية الدولية حق للشعب الإيراني، مؤكداً: يجب أن نستمر في الملاحة البحرية الدولية مثل جميع دول العالم ، لأنه حق للشعب الإيراني. هذه الملاحة البحرية لها فوائد كثيرة لنا في مجالات التجارة والتواصل مع الدول.

وقال: "استراتيجيتنا هي ان تتمكن القوات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية سواء الجيش او الحرس الثوري من انجاز ملاحتها البحرية الدولية في مسار توفير مصالح الشعب الايراني".

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