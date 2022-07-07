قائد عسكري ايراني يرد على تصريحات غانتس حول سفن حربية ايرانية في البحر الأحمر

العالم - ايران

وقال العميد شادماني في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" حول مزاعم وزير الحرب الصهيوني الذي اعرب عن قلقه ازاء تواجد 4 سفن حربية ايرانية في مياه البحر الاحمر (المياه الدولية): اليوم، وجود "إسرائيل" مهدد بشكل خطير بسبب الاضطرابات الداخلية. إن قواتهم المسلحة ضعيفة حقًا والوضع السياسي في حالة من الفوضى لدرجة أنهم غير قادرين على تشكيل حكومة.

وأضاف: من ناحية أخرى ، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تزداد قوة كل يوم. كل آمال الإسرائيليين كانت في تلقي المساعدة من الأمريكيين لكن أمريكا أصبحت عاجزة أمام إيران.

وقال : إن "إسرائيل" تريد أن تملأ فجواتها الداخلية بالتباهي، "إسرائيل" كيان مصطنع وهو في طور السقوط بالتأكيد. لهذا السبب ، ينوي ملء فراغ قدرته ببعض التصريحات المتبجحة.

وفي إشارة إلى مهام القوة البحرية الايرانية قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريقها لأن تصبح قوة إقليمية وعالمية ، ومن يريد أن يصبح قوة عالمية وعالمية يجب أن يكون قادرًا على الإبحار في جميع البحار لأن البحار ملك للجميع.

واعتبر الملاحة البحرية الدولية حق للشعب الإيراني، مؤكداً: يجب أن نستمر في الملاحة البحرية الدولية مثل جميع دول العالم ، لأنه حق للشعب الإيراني. هذه الملاحة البحرية لها فوائد كثيرة لنا في مجالات التجارة والتواصل مع الدول.

وقال: "استراتيجيتنا هي ان تتمكن القوات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية سواء الجيش او الحرس الثوري من انجاز ملاحتها البحرية الدولية في مسار توفير مصالح الشعب الايراني".