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لتأهيل بنى المدارس التحتية وتوفير المستلزمات التعليمية..

التربية السورية توقع مذكرتي تفاهم مع منظمتين دوليتين

التربية السورية توقع مذكرتي تفاهم مع منظمتين دوليتين
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة التربية السورية اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم الأولى مع منظمة (تريانكل) الجيل الإنسانية الفرنسية والثانية مع منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين.

العالم - سوريا

وبموجب المذكرتين تقدم المنظمتان الدعم لوزارة التربية في مجالات تأهيل البنى التحتية للمدارس وتوفير مستلزمات تعليمية والدعم النفسي للتلاميذ والطلاب وتنفيذ حملات توعية ودعم قدرات الكادر التربوي إضافة إلى التعاون في مجال تعويض الفاقد التعليمي ودعم التعليم المهني.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد في تصريح لـ سانا عقب التوقيع، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في هذا المجال بما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم والبرامج والأنشطة لاسيما بما يتعلق بعودة الطلاب المتسربين إلى المدارس مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تحضيراً للمشاركة في قمة تحويل التعليم التي ستعقد في نيويورك أيلول القادم.

مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري أوضح أن مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرتان تدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على قطاع التربية والتعليم لاسيما في مجال إعادة تأهيل المدارس المتضررة جراء الإرهاب مبيناً أنه يوجد أكثر من 8 آلاف مدرسة خارج الخدمة بمختلف المحافظات .

يذكر أنه وقع المذكرة عن وزارة التربية مدير التخطيط والتعاون الدولي وعن منظمة (تريانكل) مدير بعثتها في سورية يوسف قاسم وعن منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين كلاوديا أوريولوز.

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