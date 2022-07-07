الجنوب اليمني.. هل إستغنت الإمارات عن المجلس الانتقالي؟

العالم - المشهد اليمني

وجاءت هذه التعزيزات العسكرية من قبل السعودية في عدن بهدف سحب البساط من تحت اقدام المجلس الذي يبدو أن أبو ظبي قد تخلت عنه هي الاخرى، ما ينذر بمعارك جديدة من الممكن أن تندلع بين المجلس ومرتزقة السعودية في محافظات الجنوب اليمني.



وقال القيادي الجنوبي وأمين سر حزب جبهة التحرير عارف العامري، إن ما يحدث في المحافظات الجنوبية هو محاولة السيطرة عليها من قبل قوات التحالف والمرتزقة لاجندات غربية، وأضاف، أن تحالف العدوان يسعى الى تغير توزيع قواته في المحافظات الجنوبية.

وبدوره قال الاعلامي اليمني محمد القاعدي، إن تحالف العدوان عمل على اغراق مدينة عدن اليمنية بالميليشيات، وذلك من أجل نشر المزيد من الفوضى في مدينة عدن.

وأضاف، أن الميليشيات بدفع من تحالف العدوان السعودي هدفها نشر المزيد من الفوضى في عدن، مشيرا الى ان الرياض وابو ظبي تريد انهاء دور المجلس الانتقالي الجنوبي.