هنية يختتم زيارة رسمية إلى الجزائر..وهذه تفاصيلها

العالم- فلسطين

وخلال الزيارة التقى هنية بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وشارك في اللقاء الذي تمّ برعايته بين وفدي حركتي "حماس" و"فتح".

وقد زار رئيس الحركة والوفد المرافق مجلس الأمّة الجزائري والتقى برئيسه صالح قوجيل، كما زار المجلس الشعبي الوطني والتقى مع رئيسه إبراهيم بوغالي، وأجرى الوفد أيضًا العديد من اللقاءات المثمرة مع عدد من المسؤولين الجزائريين.

وقالت "حماس" "إنّه خلال هذه اللقاءات جميعًا استعرضت التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة وانعكاساتها، وتبادل الآراء والمعلومات، والتوافق على تعزيز التعاون الفلسطيني الجزائري".

وعلى هامش الزيارة أيضًا، زار هنية والوفد المرافق له مقام الشهيد ومتحف الجيش، واطّلعوا على مسار الثورة الجزائرية والتطورات التي مرت بها، وبطولات المجاهدين الجزائريين مقابل بشاعة جرائم الاحتلال الفرنسي.

وقد استقبل رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق له رئيس الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، كما التقى عددًا من رؤساء وقادة الأحزاب من بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل البعجي، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ونائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان والوفد المرافق له، وكذلك أمين عام حركة النهضة يزيد بن عائشة والوفد المرافق له.

وأشاد رئيس الحركة "بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية، والمنسجمة مع المواقف التاريخية والثابتة للجزائر قيادة وشعبًا على مدى العقود الماضية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".