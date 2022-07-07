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كييف تعلن عن تقدم قواتها في الجبهة الجنوبية

كييف تعلن عن تقدم قواتها في الجبهة الجنوبية
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت كييف أن قواتها تتقدم على الجبهة الجنوبية لا سيما في منطقتي خيرسون وزاباروجيا.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال الجيش الأوكراني إن قواته قصفت مراكز للقوات الروسية، وقتلت 38 جنديا روسيا، ودمرت ثلاث مستودعات للذخيرة الروسية في ميكولايف بالإضافة إلى مستودع للوقود في خيرسون.

وفي الأثناء، تواصل القوات الروسية مع الانفصاليين الموالين لها التقدم في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا وسط معارك ضارية مع القوات الأوكرانية.

فيما أكد الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أن المدفعية التي تسلمتها بلاده من الغرب بدأت تعمل بفاعلية، وتوقع زيلينسكي أن تتكبد القوات الروسية مزيدا من الخسائر جراء هذه الأسلحة.

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