الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اقتراح روسي بتمديد تفويض نقل المساعدات لسوريا بشرط واحد

اقتراح روسي بتمديد تفويض نقل المساعدات لسوريا بشرط واحد
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اقترحت روسيا على أعضاء مجلس الأمن، تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري عبر معبر الهوى، لمدة ستة أشهر.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الخميس، أن روسيا وزعت على أعضاء المجلس مشروع القرار، الذي يتعارض مع مشروع آخر صاغته إيرلندا والنرويج.

ويدعو مشروع القرار الإيرلندي والنرويجي، إلى تمديد قرار إدخال المساعدات لمدة عام كامل، وليس 6 أشهر فقط.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس“، أن روسيا اشترطت لتمديد القرار لمدة 6 أشهر، بأن يتم “زيادة حجم الدخول للمساعدات عبر الخطوط الداخلية”، في إشارة إلى زيادة المساعدات التي تدخل من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى شمال سورية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار الإيرلندي والنرويجي، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس.

وفي حال فشل الحصول على 9 أصوت من قبل أعضاء المجلس، أو استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو”، سيتم طرح القرار الروسي للتصويت.

وكانت روسيا وافقت العام الماضي على تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، مقابل إدخال المساعدات عبر “خطوط التماس” مع الجيش السوري، ودخلت خلال عام واحد 5 قوافل فقط كان آخرها، الشهر الماضي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تخت روانجي: ندعم المساعدات الدولية مع احترام السيادة الوطنية السورية

فيرشينين يبحث مع غريفيث سبل تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون تسييس

روسيا: آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها

وزير الخارجية السوري يستقبل وفدا أمميا في دمشق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث.. متاعب جونسون وعواصف أزمات بريطانيا

بدء ترانزيت السلع من روسيا عبر ايران الى دول الخليج الفارسي والمحيط الهندي

الاحتلال يطلب من السعودية السماح برحلات طيران مباشرة للحجاج من "تل أبيب"

بوتين: عقوبات الغرب زادت من تعقيد وضع الغذاء في العالم

لتعزيز التعاون الثنائي.. ماكرون يعتزم زيارة الجزائر

شاهد.. تحالف العدوان يقف حجر عثرة امام تطبيق بنود الهدنة