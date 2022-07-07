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شاهد.. تحالف العدوان يقف حجر عثرة امام تطبيق بنود الهدنة

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد أمين سر حزب جبهة التحرير عارف العامري أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية هو محاولة السيطرة عليها من قبل قوات تحالف العدوان والمرتزقة لاجندات غربية.

العالم - خاص بالعالم

وقال العامري في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تحالف العدوان يسعى الى تغير توزيع قواته في المحافظات الجنوبية، وأضاف، يبدو مشهد الفوضى الامنية سيتكرر في عدن كما عام 2019.

كما لفت العامري الى ان النظام البريطاني يحاول فرض اجندة على تحالف العدوان من خلال اعادة الانتشار، موضحا ان الاجندة البريطانية تهدف الى السيطرة على الممرات المائية والتجارية في المنطقة.

وبين العامري، أن أبوظبي تعمل على تحجيم مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا الى ان تحالف العدوان يقف حجر عثرة امام تطبيق بنود الهدنة.

وأكد العامري، أن صنعاء تبحث عن المصلحة العامة للشعب اليمني وستواصل العمل لفتح المزيد من الطرق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. تحالف العدوان يقف حجر عثرة امام تطبيق بنود الهدنة