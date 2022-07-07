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لتعزيز التعاون الثنائي.. ماكرون يعتزم زيارة الجزائر

لتعزيز التعاون الثنائي.. ماكرون يعتزم زيارة الجزائر
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيزور الجزائر قريباً، وذلك خلال برقية تهنئة أرسلها لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد.

العالم - أوروبا

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ماكرون، كتب برقية التهنئة للرئيس الجزائري: "أتطلع، لتلبية دعوتكم (الرئيس الجزائري)، إلى زيارة الجزائر قريباً لنطلق سويا الأجندة الثنائية الجديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة بلدينا".

وتابع ماكرون: "كما أتمنى أن ننطلق في هذا العمل من الآن من أجل دعم هذا المسعى على أسس متينة وإدراجه في أجندة مشتركة"، مضيفا: "يسعدني والجزائر تحيي ذكرى استقلالها الـ60 أن أوجه، باسم فرنسا وباسمي، لكم وللجزائر وشعبها رسالة صداقة وتضامن مفعمة بأصدق التهاني لبلادكم".

يُشار إلى أن الجزائر احتفلت أول أمس بالذكرى الستين للاستقلال، بحضور رؤساء خمسة دول وتونس وإثيوبيا والنيجروالكونغو، بالإضافة إلى فلسطين، وعدة قادة ومسؤولين، حيث تم تنظيم أول عرض عسكري لمختلف قوات الجيش الشعبي الوطني منذ سنة 1989 .

وفي الـ18 من حزيران/يونيو الماضي، أكد الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، عزمهما على تعميق العلاقات بين بلديهما، كما ناقشا الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وليبيا.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، وجه تبون دعوة إلى نظيره الفرنسي، لزيارة البلاد قريباً، متطلعا لتوسيع التعاون بين البلدين، جاء ذلك في رسالة أرسلها تبون بمناسبة فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.

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لتعزيز التعاون الثنائي.. ماكرون يعتزم زيارة الجزائر

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