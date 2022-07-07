بدء ترانزيت السلع من روسيا عبر ايران الى دول الخليج الفارسي والمحيط الهندي

وأستطرد " علي اكبر صفائي" في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن مع زيادة عدد الاسطول البحري في جنوب وشمال ايران فقد شهد التبادل التجاري مع دول الجوار نموا ملحوظا.

وأشار أنه من المستهدف ترانزيت 10 ملايين طن من السلع من روسيا عبر ايران الى دول الخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي، حيث بدأ التبادل بالفعل ويوحي بزيادة الترانزيت عبر البلاد.

من جهة ثانية أكد أن منظمة الموانئ والملاحة الايرانية تتابع موضوع الغاء التأشيرات لسفر الايرانيين الى دولة الكويت بهدف زيادة التواصل بين شعبي البلدين، إذ تجرى مفاوضات مع وزارة الخارجية بهذا الخصوص وقد تم تهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك.

وأعتبر أن التواصل البحري بين " خرمشهر" (جنوب غرب) مع دولة الكويت بواقع 3 ايام في الاسبوع يشكل عاملا لزيادة التبادل الاقتصادي وانعاش التبادل التجاري بين البلدين.