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موفد للاتحاد الاوروبي يحذر من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية هي محور معركة قضائية عقب قرار محكمة إسرائيلية

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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