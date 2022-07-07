شمخاني يدعو للتعاون الجماعي في المنطقة لصون الأمن دون تدخل أجنبي

العالم - إيران

وأشار شمخاني خلال اللقاء إلى تنامي العلاقات بين البلدين، معتبراً ان الحاجة الاکثر ملحة للمنطقة لتحقيق الاستقرار والتقدم فيها، هي تخفيف حدّة التوتر، وصون الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون الجماعي دون تدخل القوى الأجنبية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على ضرورة حلّ الخلافات القائمة بين دول المنطقة من خلال الحوار وتجنب العنف، وقال: أي توتر في المنطقة سيوفّر أرضية لتدخّل دول من خارج المنطقة، وهو أمر يضر بمصالح المنطقة.

وأعرب شمخاني عن ارتياحه للمستوى الإيجابي للعلاقات السياسية بين طهران ويريفان، وقال: بالنظر إلى إرادة قادة البلدين في التنمية الشاملة للعلاقات، ينبغي أن يرتفع مستوى التعاون الاقتصادي أيضا الى هذا القدر، بل أكثر من ذلك.

واعتبر شمخاني أن التنفيذ الكامل لاتفاقيات طهران – يريفان ذو أهمية كبيرة،مشدّدا على استكمال المشاريع المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

واعتبر تفعيل قدرات التعاون المتعدّدة بين البلدين يتطلب اهتماما خاصا، وقال: سيُفضي تفعيل هذه القدرات إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ارتياحه للقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له في يريفان، واعتبر مستوى التعاون بين البلدين جيدا وفي طور التقدّم.

وأشار إلى ضرورة تكثيف تطوير العلاقات بين طهران ويريفان في جميع المجالات، مرحبا بمشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع البنية التحتية لأرمينيا، وقال: نحن على استعداد لرفع مستوى التعاون الشامل على أساس تأمين مصالح ورفاهية شعبي إيران وأرمينيا.