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بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن

بوتين: روسيا لم تبدأ أي مهام جدية في أوكرانيا حتى الآن
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ حتى الآن أي من مهامها الجدية في أوكرانيا.

العالم-اوروبا

قال بوتين في اجتماع مع زعماء الفصائل في مجلس الدوما، متحدثا عن العملية الخاصة، إن روسيا لم تبدأ بعد أي شيء جدي في أوكرانيا.

وقال بوتين: "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ أي شيء جدي بالفعل".

وقال: "يقال لنا، نسمع اليوم أننا بدأنا حربا في دونباس، في أوكرانيا. لا، لقد أطلقها هذا الغرب الجماعي، حيث نظم ودعم انقلابا مسلحا غير دستوري في أوكرانيا في عام 2014، ثم شجع وبرر الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس"، مؤكدا أن "هذا الغرب الجماعي نفسه هو المحرض المباشر والمذنب فيما يحدث اليوم".

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