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الولايات المتحدة تعلن عزمها توسيع العقوبات ضد روسيا

الولايات المتحدة تعلن عزمها توسيع العقوبات ضد روسيا
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تعتزم الولايات المتحدة توسيع نظام العقوبات ضد روسيا وتشديد الرقابة على إلتزام الدول الأخرى به.

العالم-الامريكيتان

وقال دوغلاس جونز، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية للصحفيين يوم الخميس: "سنواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا. ليس فقط مواصلة [فرض] العقوبات، ولكن أيضا مواصلة توسيعها، وكذلك تشديد [الرقابة] على تنفيذها [من قبل الدول الأخرى]".

وأكد جونز أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقديم مساعدات شاملة لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الأسلحة. كما جادل بأن العقوبات الأمريكية تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسي ومجمعه الصناعي العسكري، والذي حسب زعمه، بسبب قيود الرقابة على الصادرات الأمريكية، لا يمكنه الآن إنتاج "أنظمة أسلحة معينة".

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الولايات المتحدة تعلن عزمها توسيع العقوبات ضد روسيا

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