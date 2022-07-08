الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين

المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل يوم الخميس العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - سوريا

وشدد الوزير المقداد خلال اللقاء على "أهمية دور البرلمانات في الدفاع عن حقوق الشعوب التي تعاني من الاحتلال والإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الإرهاب الاقتصادي".

وقدم الوزير المقداد عرضا عن التطورات السياسية على الصعيدين العربي والدولي، معربا عن سعادته بالمشاركة "مع الأشقاء في الجزائر بالاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال بلادهم واستعادة سيادتها الوطنية".

بدوره عبر قوجيل عن اعتزازه بـ"العلاقات الأخوية العميقة" بين سوريا والجزائر، وأكد رفض بلاده التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وأوضح قوجيل أن "سوريا عضو مؤسس وأساسي بالجامعة العربية ولها دور محوري في العمل العربي المشترك"، لافتا إلى أن بلاده "تعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم الموقف السوري على مختلف الساحات العربية والدولية".

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشعب السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي وأكدا على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات بين البرلمانيين السوريين والجزائريين لتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعون إلى تجسيدها في الواقع العربي.

روابط ذات صلة

رئيس الجزائر يستقبل وزير خارجية سوريا.. ماذا دار في اللقاء؟

الرئيس التونسي التقى فيصل المقداد ووجه رسالة للرئيس الأسد

لعمامرة والمقداد يؤكدان تعزيز العلاقات بين الجزائر وسوريا

المقداد يبحث مع نظيره الكوبي تنسيق المواقف في مجالات العمل الدولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأزمة السياسية في تونس.. شاهد.. حركة النهضة تجدد مقاطعتها للاستفتاء على الدستور

طهران تنفي مزاعم بريطانية بضبط شحنة أسلحة ايرانية لليمن

المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين

الحرب في أوكرانيا .. بوتين يتحدى الغرب في ساحة المعركة

إعلام عبري: السعودية تدرس استضافة مسؤول إسرائيلي

مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات لسوريا دون موافقة دمشق