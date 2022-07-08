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تهيئة للأجواء قبل زيارة بايدن.. غانتس يلتقي عباس ويتفقان على مواصلة التنسيق الأمني

تهيئة للأجواء قبل زيارة بايدن.. غانتس يلتقي عباس ويتفقان على مواصلة التنسيق الأمني
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بمقر السلطة في مدينة رام الله، مساء الخميس، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني.

العالم - فلسطين

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن الاجتماع ركز على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع، حسب تعبيره.

وأكد الشيخ أن اللقاء شدد على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال وزير الحرب "الإسرائيلي" إن اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية عقد بروح طيبة وأجواء إيجابية.

وأضاف غانتس "اتفقت مع عباس على مواصلة التنسيق الأمني ​​الوثيق وتجنب أي إجراءات تضعف الاستقرار".

ويعد هذا اللقاء الثالث بين عباس وغانتس، وسبق أن التقيا في ديسمبر/كانون الأول 2021، وأغسطس/آب 2021 في مقر رئاسة السلطة بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).

ويجري بايدن زيارة مرتقبة إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية بين 13 و15 يوليو/تموز الجاري، ومن هناك سيتوجه إلى السعودية.

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