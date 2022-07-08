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لابيد يناقش مع ابن زايد توسيع تطبيع الدول العربية

لابيد يناقش مع ابن زايد توسيع تطبيع الدول العربية
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، يائير لابيد، إنه تحدث مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الذي هنأه على تولي المنصب، وتمنى له "التوفيق والنجاح وأكد على استمرار أهمية العلاقة بين الشعوب".

العالم - فلسطين

وأضاف أنه هنأ ابن زايد بمناسبة العيد، متمنيا له "الأضحى المبارك".

وبحسب لابيد، ناقش الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الدافئة بين الطرفين "وأعربنا عن ارتياحنا لتنمية العلاقات السياحية والاقتصادية"، كما ناقشا "توسيع دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية إلى دول أخرى في المنطقة" حسب تعبيره.

وقال لابيد لابن زايد: "الثقة الشخصية بيننا وكذلك التزام إسرائيل باتفاقات أبراهام واستمرار قمة النقب وتطويرها في إطار دائم هي أساس متين للعلاقات المميزة".

وكانت انعقدت في العاصمة البحرينية، المنامة، في 27 حزيران الماضي، اجتماعات ما يسمى اللجنة التوجيهية لمؤتمر "قمة النقب" بمشاركة كبار مسؤولي وزارات خارجية الأعضاء بالمنتدى، وهي كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، والبحرين، والولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، والمغرب، الذين اتفقوا على "إنشاء ست مجموعات عمل، تعمل بانتظام واستمرار"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويهدف المنتدى الذي تترأسه "إسرائيل"، وفق الصحيفة، إلى "تأسيس عمل جماعي مشترك، وتعزيز التعاون بين الاعضاء"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تتطلع إلى انضمام الأردن" إلى المنتدى أيضا.

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى للجنة التوجيهية، بعد ثلاثة أشهر من انعقاد "قمة النقب" في آذار الماضي، بمبادرة لابيد، عندما كان وزير خارجية كيان الاحتلال.

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لابيد يناقش مع ابن زايد توسيع تطبيع الدول العربية

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