أمير عبد اللهيان يتابع وصول رئيس بعثة الحج الايرانية للسعودية

العالم - ايران

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن تسير الخطط المرسومة من قبل بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية لاداء مراسم الحج بصورة جيدة للحجاج الايرانيين وان يعودوا بسلام الى ارض الوطن.

كما تحدث وزير الخارجية الايراني عن عملية الحصول على تأشيرة الدخول من السعودية.

وكان وزير الخارجية قد تحدث الخميس هاتفيا ايضا مع صادق حسيني رئيس منظمة الحج والزيارة ، واطلع على احدث أوضاع الحجاج الايرانيين واوضاعهم الصحية والظروف المناسبة لاجراء برامجهم.

ووصف رئيس منظمة الحج والزيارة ظروف حجاج بيت الله الحرام الايرانيين بأنها مناسبة.

وكانت السلطات السعودية قد امتنعت في الوهلة الأولى من اصدار تأشيرة لنواب بذريعة أن عمره يتجاوز السن الذي حددته السعودية لأداء مناسك الحج.