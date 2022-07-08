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فريق الوحدات ينسحب من بطولة في الإمارات بسبب رفضه للتطبيع

فريق الوحدات ينسحب من بطولة في الإمارات بسبب رفضه للتطبيع
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

رفض نادي الوحدات الأردني المشاركة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة المقررة في الإمارات الشهر المقبل، بسبب رفضه التطبيع مع "إسرائيل".

العالم _ منوعات

وستجري البطولة في الفترة بين 18 و28 الشهر المقبل بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم وعدد من الأندية العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة ناد إسرائيلي.

وقال نادي الوحدات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" الاثنين: "رسميا، نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة"، مضيفا هاشتاغ"#لا_للتطبيع".

وأعرب في منشور آخر عن رفضه القاطع لاستغلال جماهيره في الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحظي قرار النادي الأردني بعدم المشاركة بالإشادة من قبل الناشطين الفلسطنيين والأردنيين وصفحات ضد التطبيع.

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فريق الوحدات ينسحب من بطولة في الإمارات بسبب رفضه للتطبيع