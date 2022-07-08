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ترقبوا بعد قليل نداء قائد الثورة الإسلامية إلى حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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نداء قائد الثورة الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام

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