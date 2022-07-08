إستقالة جونسون ومستقبل العملية السياسية في بريطانيا

العالم – مع الحدث

وقالت ضيفة الحلقة الباحثة بالشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق ان رئيس الوزراء البريطاني المستقيل واجه عدة مشاكل منها عدم معالجة الازمة الاقتصادية في المملكة المتحدة فضلا عن فضائحه في فترة كورونا التي اجتاحت بريطانيا بشدة.

وأضافت ان بريطانيا رأس الحربة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وان الولايات المتحدة الاميركية هي التي ورطت بريطانيا عن طريق بوريس جونسون في هذه الحرب وذلك لم تجني بريطانيا أي شيء من تقربها من الولايات المتحدة وخروجها من بريكست.

من جهته قال الكاتب والباحث السياسي يحيى حرب ان استقالة بوريس جونسون من منصبه كان خبرا جيدا للبريطانيين، مؤكدا ان اغلب البريطانيين حتى الذين في حزب المحافظين كانو يرغبون استقالة جونسون من منصبه.

وأضاف ان هناك من فوجئ بهذا السقوط المريع لأحد نجوم السياسة البريطانية مشيرا الى ان جونسون عندما جاء الى السلطة كان يعد البريطانيين ويعد نفسه بأن يكون جرجيل الجديد وذلك في وقت كان يحلم فيه البريطانيون بامبراطورية جديدة.

يحيى حرب أشار الى ان البريطانيين الذين كانو يترقبون وعود جونسون ببناء بريطانيا عظمى يشعرون اليوم بالخيبة وهم يجدون بطل الفيلم سقط فجأة وان هذا السقوط هو انتقال من الوهم الى الواقع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. هدى رزق – باحثة بالشؤون الدولية

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين

يحيى حرب – كاتب وباحث سياسي