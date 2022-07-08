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متاعب جونسون وعواصف أزمات بريطانيا

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أجبر بوريس جونسون على تقديم استقالته من رئاسة حزب المحافظين وأخر تنحيه عن رئاسة الحكومة لغاية انتخاب رئيس جديد للحزب يتولى المنصب. عيّن حكومة جديدة سيقودها حتى ذلك الحين في ظل دولة منكوبة بالازمات والمشاكل الاقتصادية والمعيشية كما وصفتها الصحافة البريطانية.

العالم - مع الحدث

فأي مصير لجونسون بعد تقديم استقالته من رئاسة حزب المحافظين؟ هل تتمكن الحكومة التي عينها برئاسته من حكم البلاد المنهكة بالازمات؟ هل تذهب بريطانيا الى انتخابات مبكرة أم يبقى الحكم للمحافظين حاى انتهاء ولاية البرلمان؟ وهل دفع جونسون ثمن انصياعه للأميركيين في حرب أوكرانيا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من إستوديوهات بيروت تطرق الى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه إثر الأزمات التي شهدتها المملكة المتحدة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. هدى رزق – باحثة بالشؤون الدولية

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين

يحيى حرب – كاتب وباحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6258523

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