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الغاء القيود على دخول الايرانيين برا للعراق

الغاء القيود على دخول الايرانيين برا للعراق
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المساعد الأمني والسياسي لوزارة الداخلية الايرانية مجید میر احمدی انه من الان فصاعدا ألغي قيد دخول الايرانيين عبر منافذ الحدود البرية بشكل جماعي.

العالم - ايران

وفي الآونة الأخيرة اتفقت الداخلية العراقية والايرانية على السماح للايرانيين الدخول الى العراق برا بشكل فرادى خلال زيارة عرفة وعيد الأضحى، على أن يعود الايرانيون الى دخول العراق برا بشكل جماعي وقوافل الزيارة، بعد انتهاء زيارة عرفة.

وأوضح مير أحمدي أن المساعي المشتركة لوزارة الداخلية والسفارة الايرانية في العراق أثمرت عن السماح للايرانيين بزيارة العراق بشكل منفرد وعبر المنافذ الحدودية بعد انتهاء الزيارة.

ونفى الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا حول منع دخول الايرانيين العراق عبر الحدود البرية بشكل منفرد.

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الغاء القيود على دخول الايرانيين برا للعراق

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