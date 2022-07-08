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شاهد.. الحجاج الايرانيين من عرفات يعلون البراءة من المشركين

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في المكة المكرمة أن الاحجاج الايرانيين أقاموا مراسم البراءة من المشركين في وقفة عرفات.

العالم - مراسلون

وقال مرسلنا إن حجاج بيت الله وضيوف الرحمن اجتمعوا اليوم الجمعة على صعيد عرفات للوقوف لاداء ركن الحج الأعظم.

واضاف، ان الحجاج الايرانيين بعد قرأت صبحية اليوم الجمعة دعاء الندبة، اقاموا مراسم البراءة من المشركين في وقفة عرفات، حيث استهلت بكلمة رئيس بعثة الحج الإيرانية عبدالفتاح نواب، ومن ثم تلي نداء قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي نداءً إلى حجاج بيت الله الحرام، باللغة الفارسية والعربية، حيث اكد البيان على أهمية الوحدة الاسلامية وتقدم محور المقاومة، وكذلك تراجع قوى الشر والظلام.

وصدحت اصوات الحجاج الايرانيين بشعارات البراءة من المشركين، وتعود هذه المراسم الى السنة العاشرة بعد الهجرة وتحديدا بعد نزول سورة التوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث امر رسول الله (ص) الامام علي عليه السلام بان يقراء هذه السورة في مكة المكرمة ويعلن البراءة المسلمين من المشركين.

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