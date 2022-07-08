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قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي

قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن دوافع المهاجم الذي تعرض لرئيس الوزراء السابق، شينزوا آبي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

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