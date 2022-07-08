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الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين..

شاهد.. فلسطين لها الحيز الأكبر في خطابات قائد الثورة الإسلامية

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ "محمد صالح الموعد" أن القضية الفلسطينية دوما تأخذ حيزا كبيرا في خطابات قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ الموعد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي يتجلى فيه تحرير فلسطين، مؤكدا أن مواقف الفلسطينيين الذين ضحوا بأنفسهم ولايزالون يقبعون في سجون الاحتلال لا تنسى.

وقد وجه اليوم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي نداء لحجاج بيت الله الحرام، حيث اكيد فيه أن"الساحة الفلسطينيّة من التجلّيات لهذه الظاهرة المُذهلة التي استطاعت جرّ الكيان الصّهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدّفاع والارتباك، وتمكّنت من فرض هذه المشكلات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الواضحة عليه الآن. كما يُمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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