شاهد.. فلسطين لها الحيز الأكبر في خطابات قائد الثورة الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ الموعد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي يتجلى فيه تحرير فلسطين، مؤكدا أن مواقف الفلسطينيين الذين ضحوا بأنفسهم ولايزالون يقبعون في سجون الاحتلال لا تنسى.

وقد وجه اليوم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي نداء لحجاج بيت الله الحرام، حيث اكيد فيه أن"الساحة الفلسطينيّة من التجلّيات لهذه الظاهرة المُذهلة التي استطاعت جرّ الكيان الصّهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلى حالة الدّفاع والارتباك، وتمكّنت من فرض هذه المشكلات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الواضحة عليه الآن. كما يُمكن مشاهدة نماذج لامعة أخرى للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخرى بوضوح".

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