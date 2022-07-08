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التلفزيون الياباني يعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

التلفزيون الياباني يعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الياباني بوفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة.

العالم - أسيا والباسفيك

وأفادت وسائل إعلام يابانية صباح اليوم بإصابة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إثر إطلاق النار عليه خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم اليوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربية وكان فاقدًا للوعي.

وذكرت وسائل إعلام عدة، بينها وكالة "كيودو" للأنباء، و"كيودو" ومحطة "إن إتش كيه" الوطنيّة عن سماع دوي إطلاق نار.

وقالت هيئة البث اليابانية نقلا عن الشرطة إنه تم اعتقال مطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وأن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تم ببندقية من الخلف

كما أفادت وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم تظهر عليه أيّ مؤشرات حيوية بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب الهجوم.

ونقلت محطة "إن إتش كيه" الوطنية عن إدارة إطفاء محلية، أن آبي يبدو أنّه يعاني من توقف وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.

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