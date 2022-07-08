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مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد ساعات من تعرضه لإطلاق نار

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

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