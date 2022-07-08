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تحالف الفتح: ثلاثة ملفات من أولويات عمل الحكومة المقبلة 

تحالف الفتح: ثلاثة ملفات من أولويات عمل الحكومة المقبلة 
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن تحالف الفتح في العراق عزيز شريف المياحي، اليوم الجمعة، أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تنتظر الحكومة المقبلة وتعتبر من أولويات عملها.

العالم - العراق

وقال المياحي، إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومة خدمية ترتكز في أدائها على النهوض بالواقعين الاقتصادي والخدمي للبلد، والتركيز على إعادة هيكلة البنى التحتية للبلد وفرض السيادة".

وأضاف المياحي، أن "هناك ثلاثة ملفات مهمة واستراتيجية تمثل أولوية عمل الحكومة المقبلة في حال أرادت أن تكون عند حسن ظن الشعب العراقي"، لافتا الى ان "الملف الاول هو الأمني، والعمل على جدولة انسحاب جميع القوات الاجنبية من العراق".

وتابع ان "الملف الثاني هو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ودعمها بحماية المنتج وتوفير بيئة امنة للعمل وقروض ميسرة".

وأشار إلى أن "الملف الثالث وهو الخدمي من خلال معالجة البنى التحتية والتركيز على حل مشكلتي الكهرباء والمياه".

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