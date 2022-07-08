ردود فعل عالمية بعد مقتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

العالم - أسيا والباسفيك

استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كتعاني اليوم الجمعة الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبه.

وقال كنعاني في تصريح أدلى به، بما أن بلادنا ضحية الارهاب وقد فقدت العديد من القيادات العظيمة على يد الارهابيين، فقد تابعنا بقلق نبأ اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبه.

بدورها أدانت روسيا الهجوم على آبي، ووصفته بالهجوم "الوحشي والعمل الإرهابي" الذي "لا يمكن تبريره". فيما أعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيرسل برقية تعزية بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

فيما أكّدت الصين بدورها أنّها "صُدمت" من الهجوم على آبي.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنّ بلاده "حزينة جداً". وقبيل ذلك، صرّح سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل بشعوره "بالحزن والصدمة"، مشيراً إلى أنّ "آبي شينزو كان زعيماً بارزاً لليابان وحليفاً لا يتزعزع للولايات المتحدة".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّه شعر "بالغضب والحزن". وكتب في تغريدة في تويتر: "أخبار محزنة بشكل لا يصدق عن شينزو آبي".

وأشار إلى أنّ "كثراً سوف يتذكّرون قيادته العالمية"، مضيفاً: "أفكاري مع عائلته وأصدقائه والشعب الياباني، المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت المظلم والحزين".

وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه "صُدم بشدة من الهجوم الشنيع" على رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكداً أنّ "فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني" وأنّ "أفكاره مع عائلة وأحبائه".

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في "تغريدة" على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي: "صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي. أفكاري معه ومع أسرته".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّه "بأسف عميق علمت بوفاة شينزو آبي.. لن أفهم أبداً القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم"، معرباً عن "خالص التعازي لزوجته وعائلته".

بدوره، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في تغريدة عن "حزن عميق لمقتل شينزو آبي الشنيع"، واصفاً إياه بالمدافع عن الديمقراطية ووالصديق والزميل على مدى سنوات عديدة"، معرباً عن "تعازيه الحارة لعائلته".

كذلك، غرّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عقب مقتل آبي قائلاً: "مصدوم وحزين بسبب مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق آبي شينزو المأساوي"، لافتاً إلى أنّه "كان صديقاً عظيماً وحليفاً لأستراليا". وأعرب عن "خالص تعازيه لأسرته ولشعب اليابان".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أيضاً عن حزنه على مقتل شينزو آبي. وقال مودي في تغريدةٍ في "تويتر": "لقد كان رجل دولة عالمياً بارزاً، وقائداً بارزاً ، وإدارياً رائعاً، كرّس حياته لجعل اليابان والعالم مكاناً أفضل".

وأعلن مودي أنّ يوم 9 تموز/يوليو، سيكون يوم حداد وطني، كدليل على احترامنا العميق لرئيس الوزراء السابق آبي شينزو".