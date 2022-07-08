الصين تجري مناروات قتالية حول تايوان

العالم - أسيا والباسفيك

جاء ذلك بينما يزور عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي تايبه للاجتماع مع الرئيسة "تساي إنج وين".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "وو شيان" إن "التدريبات، التي أعلنتها قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي، نُظمت ردا على "التواطؤ والاستفزازات" من قبل الولايات المتحدة وتايوان.

وذكر مصدر تايواني مطلع أن عدة مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان، الجمعة، في الجانب الشمالي من الممر المائي، مضيفا أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي التايواني.

وأشار إلى أنه من النادر أن تعبر الطائرات الصينية هذا الخط، لا سيما من شمال غرب تايوان.

وقال المصدر: "إنها رسالة استفزاز واضحة"، مشيرا إلى زيارة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "ريك سكوت" لتايوان اليوم.

وأفادت القوات الجوية التايوانية بأنها "تسيطر تماما" على الوضع في المنطقة وتدافع "بكفاءة" عن الأمن القومي دون ذكر تفاصيل.