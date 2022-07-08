الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تسمح للبنانيين بدخول المملكة بشكل مباشر

السعودية تسمح للبنانيين بدخول المملكة بشكل مباشر
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة دون قضاء 14 يوماً خارجها قبل دخول المملكة.

العالم - السعودية

جاء ذلك حسبما أعلنه السفير السعودي لدى لبنان، "وليد بخاري"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال "بخاري": "تعلن السعودية عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوماً خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة".

وعاد "البخاري" إلى مقر عمله في بيروت في 8 أبريل/نيسان الماضي، بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر على أثر أزمة سياسية بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج الفارسي؛ على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، "جورج قرداحي"، قال فيها: إن "أنصارلله يدافعون عن أنفسهم، والحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف".

واستدعت السعودية، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

روابط ذات صلة

الاحتلال يطلب من السعودية السماح برحلات مباشرة إلى مكة المكرمة

صحفي إسرائيلي: هناك شركات إسرائيلية تعمل في السعودية

رفض إسلامي واسع لتكليف داعية مروج للتطبيع لاداء صلاة يوم عرفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول.. استلام 70% من عائدات ايران النفطية حتى 21 حزيران

الصين تجري مناروات قتالية حول تايوان

الحجاج الايرانيون يدينون التطبيع مع الكيان الصهيوني

السعودية تسمح للبنانيين بدخول المملكة بشكل مباشر

الرئيس الأسد يشهد إطلاق عمل مجموعة التوليد5 لمحطة حلب الحرارية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-07-2022