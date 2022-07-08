السعودية تسمح للبنانيين بدخول المملكة بشكل مباشر

العالم - السعودية

جاء ذلك حسبما أعلنه السفير السعودي لدى لبنان، "وليد بخاري"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال "بخاري": "تعلن السعودية عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى السعودية دون الحاجة إلى قضاء مدة 14 يوماً خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة".

وعاد "البخاري" إلى مقر عمله في بيروت في 8 أبريل/نيسان الماضي، بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر على أثر أزمة سياسية بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج الفارسي؛ على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، "جورج قرداحي"، قال فيها: إن "أنصارلله يدافعون عن أنفسهم، والحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف".

واستدعت السعودية، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.