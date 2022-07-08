مسؤول.. استلام 70% من عائدات ايران النفطية حتى 21 حزيران

العالم- ايران

وأفادت العلاقات العامة بوزارة النفط أن "روستا " اعلن ذلك في معرض رده على الشائعات التي زعمت بعدم حصول ايران على عائداتها النفطية.

وتابع هذا المسؤول قائلا: بفضل الجهود المستمرة للعاملين في صناعة النفط، فقد كانت مبيعات المشتقات النفطية والغاز الطبيعي تسير بشكل جيد حيث استلمت شركة النفط الوطنية عائدات النفط رغم القيود المفروضة على ايران لتوفير السلع الاساسية والادوية التي يحتاجها الشعب الايراني.



واضاف : على الرغم من مضاعفة التزامات الإيرادات لوزارة النفط في الربع الاول من العام الايراني الجاري (بدأ قي 21 آذار/مارس) في ميزانية العام الحالي، فقد تم تحصيل ما يقرب من 70٪ من العائدات النفطية بالعملة الصعبة، مما يشكل قفزة مذهلة حيث تم تسوية بعض الديون التي يجب ان تدفعها ايران.

الجدير بالذكر أن وزارة النفط تمكنت من الوفاء بشكل كامل بالتزامات الإيرادات الخاصة بقانون ميزانية العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار / مارس 2022).