آیة ‌الله خاتمي: الارادة الالهية افشلت المؤامرات الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية

العالم- ايران

وأكد آية الله خاتمي في خطبة الصلاة التي اقيمت اليوم الى يوم 12 تموز 1935 الذي هاجم فيه جلاوزة رضا خان والد الشاه المقبور مسجد كوهرشاد الملاصق لمرقد الامام على بن موسى الرضا (سلام الله وصلواته عليه) وقتلوا العشرات من زوار هذا الامام الهمام.

وتابع سماحته قائلا: ان الجلاوزة هاجموا المسجد بعد صلاة الصبح وفتحوا النار على الزوار الابرياء في المسجد دون ان يردعهم حرمة هذا المسجد.

وتطرق امام جمعة طهران المؤقت الى يوم 9 تموز/يوليو 1980 ذكرى المؤامرة الاميركية في قاعدة نوجه بمدينة همدان (غرب) التي خطط لها الاميركان لاسقاط النظام الاسلامي في ايران موضحا الا ان الارادة الالهية شاءت ان تفشل هذه المؤامرة كما فشلت سابقاتها.

وتابع قائلا: ان المؤامرة تم التخطيط لها بدقة عجيبة والهدف منها هو اسقاط الحكومة والمجيء بحكومة اخرى تحظى بدعم قوى الشر والكفر، الا ان الله تبارك وتعالى افشل بقوته التي لن تزول المؤامرة وتم القاء القبض على الضالعين فيها خلال 15 دقيقة.

وأشار سماحته الى ذكرى استشهاد اول سفير للامام الحسين (ع) وهو ابن عمه وثقته من اهل بيته مسلم بن عقيل (ع) الذي ضحى بنفسه من اجل امام زمانه فاستقبل الموت بكل رباطة جأش وقوة تستند الى ايمانه بالله تبارك وتعالى.

وتطرق الى كلمة الامام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام وقال: ان سماحته ركز على موضوعين اساسيين اولهما وحدة الامة الاسلامية والثانية التحلي بالمعنويات حيث انهما بإمكانهما ايصال المرء الى اعلى مراتب العزة والكرامة.

واضاف سماحته قائلا: ان الاعداء ما انفكوا يدبرون المؤامرات لسلب هذين العمودين من الامة الاسلامية كي يحققوا ما تحلوا لهم من انفسهم اللئيمة.