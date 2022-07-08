تشكيل لجنة للتحقق من التلاعب بكشوف الناخبين بالكويت

العالم - الكويت

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أصدر وزير الداخلية "أحمد النواف" قرارا ينص على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.

وتضم اللجنة جهات حكومية وأخرى تابعة للمجتمع المدني لضمان الحيادية في تقصي الحقائق، وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

ودعت الإدارة العامة للإعلام في الوزارة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة، والإبلاغ عن أي تلاعب بأسمائهم في كشوف الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة قبيل انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، بناء على قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد"، الشهر الماضي، بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات عامة جديدة لم يتحدد موعدها بعد.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الأخير في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020، الذي حقق فيه أصحاب المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا.