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انطلاق مناورات الأمن المستدام في بحر قزوين

انطلاق مناورات الأمن المستدام في بحر قزوين
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

اطلق جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الجمعة مناورات عسكرية في بحر قزوين "الأمن المستدام 1401" لايصال رسالة السلام والصداقة الى دول الجوار.

العالم- ايران

واوضح نائب قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الاميرال حمزه علي كاوياني ان هذه المناورات تجريها القوة البحرية كل عام، وقال: ان مناورات "الامن المستدام 1401" تجري منذ صباح اليوم في بحر قزوين بمشاركة مختلف الوحدات السطحية وطائرات القوة البحرية، بما في ذلك راجمات الصواريخ والمروحيات والطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى وحدات مشاة البحرية والمغاوير التابعة لبحرية الجيش ، على ثلاثة مستويات، البحرية والبرية والجوية ، من أجل تقييم أداء المنظومات والكوادر ونقل الخبرات من الجيل القديم إلى الجيل الجديد.

واعتبر نائب قائد القوة البحرية بالجيش الايراني، بحر قزوين بانه بحر سلام وصداقة بين دول الجوار، مضيفا: لن نسمح لأحد بالمساس بأمن هذا البحر.

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