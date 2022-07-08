انقضاء أجل صفقة 'القطريَّة' لشراء طائرات بوينج 737

العالم - قطر

والاتفاق، الذي جرى توقيعه في واشنطن في يناير هو واحد من حلقات سلسلة من الاتفاقات المعقدة التي باتت قرينة يستشهد بها في نزاع قضائي بين إيرباص، وشركة الطيران الخليجيَّة في لندن.

وطلبت شركة إيرباص نسخة من اتفاق شراء طائرات بوينج 737 ماكس بعد أن استشهدت بها شركة الطيران في إطار مساعيها للحصول على تعويض بقيمة 1.4 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بطائراتها من طراز إيرباص إيه 350. لكنَّ الخطوط الجوية القطرية رفضت الطلب على أساس أن صفقة بوينج «انتهت صلاحيتها»، حسبما ذكرت شركة إيرباص في وثيقة قضائية قدمتها للمحكمة البريطانية.

ولم يصدر تعليقٌ فوري عن الخطوط الجويَّة القطرية. ورفضت بوينج التعليق على مناقشاتِها مع عملائها من شركات الطيران.

وتقول مصادر في قطاع الطيران: إن العقود المبدئية أو مذكرات التفاهم من هذا النوع الذي جرى توقيعه في يناير تكون صالحة عادة لفترة محدودة ولكن يمكن تجديدها أو تأكيدها اعتمادًا على رغبات شركة صناعة الطائرات والمشتري.

وفي الشهر الماضي، نقلت دورية «إير إنسايت» المعنية بقطاع الطيران عن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أنَّ الشركة تعتزم تأكيد طلب 25 طائرة بوينج 737 ماكس، مع وجود خيار لشراء 25 طائرة أخرى.

ورفضت قطر تسلُّم المزيد من طائرات إيرباص إيه 350 في نزاع حول أضرار لحقت بطلاء طائرات من نفس الطراز، ما دفع شركة إيرباص إلى سحب عقد لتزويد الشركة القطرية بطائرات أصغر حجمًا من طراز إيه321 نيو.

في غضون ذلك، تقدمت قطر بطلبية مبدئية لشراء الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس المنافسة للطائرات إيه321 نيو، ما أثار خلافًا حول إمكانية إدراج عقد بوينج في النزاع القضائي الدائر في بريطانيا.

واستمع قاضٍ بريطاني أمس إلى مرافعات بشأن الكشف عن الوثائق التي تخص القضية قبل بدء المحاكمة المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.