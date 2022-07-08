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بوتين يوعز بإجراء مفاوضات بشأن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك مع قرغيزستان

بوتين يوعز بإجراء مفاوضات بشأن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك مع قرغيزستان
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بإجراء محادثات بشأن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك مع قرغيزستان.

العالم - روسيا

وتم نشر المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص والذي وقعه الرئيس بوتين، في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء فيه: “أكلف وزارة الدفاع الروسية بمشاركة وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب القرغيزي وعند التوصل إلى اتفاق – التوقيع على الاتفاقية المذكورة والسماح بإدخال تعديلات لا تحمل طابعا أساسيا على المسودة المعتمدة من قبل الحكومة الروسية”.

وصادقت الحكومة الروسية في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع الاتفاقية الروسية القرغيزية حول إنشاء نظام دفاع جوي مشترك. وقد تم تنسيق هذه الوثيقة من قبل وزارتي الدفاع والخارجية والهيئات الفدرالية الروسية الأخرى وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الوثيقة مع الجانب القرغيزي.

وجاء في مسودة الاتفاقية أنه “بهدف إصلاح نظام الدفاع الجوي في المنطقة يقوم الطرفان بإنشاء” نظام دفاع جوي روسي قرغيزي مشترك يعد جزءا من النظام الموحد للدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة.

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