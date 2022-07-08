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احتفاء اليمن بتخرج دفعة 'أشداء على الكفار' من مستويات قيادية

احتفاء اليمن بتخرج دفعة 'أشداء على الكفار' من مستويات قيادية
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أقامت المنطقة العسكرية المركزية اليمنية اليوم الجمعة وبرعاية قائد المنطقة اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي حفل تخرج دفعة “أشداء على الكفار” مستويات قيادية “قادة مجاميع”.

العالم - اليمن

وتخلل الحفل المهيب قصائد شعرية للخريجين من الدورات وعروض عسكرية أقامها الخريجون أظهروا فيها جانب من مهاراتهم العسكرية، مبدين استعدادهم للتضحية في سبيل الله وحماية الدين والوطن من أطماع الغزاة والمحتلين، كما جراء تكريم الطلاب المشاركين في دورات القيادة “آمر مجموعة”.

وفي الحفل الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية ألقى وزير الإعلام ضيف الله الشامي كلمة الحفل حيا فيها الخريجين من ميادين الإعداد والإستعداد متقدماً بالشكر والتقدير لقيادة المنطقة العسكرية المركزية والقائمين على المراكز التدريبية على هذه الجهوزية العالية.

وقال الشامي مخاطباً العدو “جاهزون بحافل جيشنا المدرب والمعد والمستعد لأن نزحف على أوكاركم وان نصد زحوفاتكم وأن نكون لكم بالمرصاد ومن خلفنا الآلاف المجهزة الأزكى وقوداً والأشد صموداً والأصلب عوداً في مواجهة أعداء الله.

واختتم الوزير الشامي كلمته بالقول” لنري أعدائنا ما يغضبهم، فمهمتنا هي أن نزعجكم فلتنزعجوا كما شئتم، مهمتنا أن نغضبكم فلتغضبوا كيف ما أردتم، لأن هذا هو توجيه الله وأوامرة، وهذا وعد الله لنا بأن نرهبكم وقد وعدنا بالنصر عليكم”.

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