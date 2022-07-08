ائمة الجمعة: الحج أكبر مناورة سياسية ضد اطماع أعداء الإسلام الشاملة

العالم- ایران

وأشار أئمة الجمعة في خطبهم هذا الأسبوع إلى حلول يوم عرفة وعيد الأضحى، وأكدوا على الاستفادة القصوى من هذه الأيام وقالوا: عيد الأضحى المبارك هو اختبار لعبودية الإنسان وعودة الإنسان الى موضع القرب من الله تعالى.

وفي جانب آخر من خطابهم، أشار خطباء الجمعة، الى الذكرى السنوية لاستشهاد المصلين في مسجد كوهرشاد (12 يوليو)، مؤكدين ضرورة مراعاة التعاليم الدينية ، وضرورة بذل الجهود في مجال ترويج ثقافة العفة والحجاب.

كما أشار خطباء الجمعة إلى ضرورة دفع الضرائب بما يتماشى مع تنفيذ المشاريع الإنشائية المختلفة وكذلك زيادة الرفاهية الاجتماعية ، وقالوا إن دفع الضرائب عمل جيد ويمكن إزالة العديد من الحرمان بهذه الطريقة.

ومن المحاور الأخرى التي ورد ذكرها في خطب صلاة الجمعة، ضرورة الاهتمام الخاص بالتعاليم الإسلامية، ومفاهيم دعاء عرفة، وإحياء ثقافة الغدير و قدوم عيد الأضحى المبارك، وحل مشاكل تشغيل الشباب وتوفير الأسس اللازمة لزواجهم ، وشرح أداء الحكومة خلال العام .

ومن بين الأمور الأخرى التي تم ذكرها في خطب صلاة الجمعة ، تسريع تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية خلال زياراته لمحافظات البلاد، وإخفاقات الكيان الصهيوني المتسلسلة في المجال السيبراني ، وتقليل الاعتماد على النفط ، والحد من ارتفاع الأسعار والغلاء والتأكيد على الالتزام بالإرشادات الصحية بسبب زيادة عدد مرضى كورونا.