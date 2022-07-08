أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تطالب بنقله إلى المستشفى

العالم- مصر

وأكدّ حذيفة" أن جميع الطلبات التي تقدّمت بها أسرته لنقله إلى مستشفى على نفقته الخاصة أو أي مستشفى حكومي، قوبلت بالتجاهل".

وتقدّمت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح، والمحامي الحقوقي خالد علي، ببلاغ فوري للنائب العام، للمطالبة بنقله عاجلا إلى مستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أبو الفتوح لأزمات صحية وقلبية في حبسه الانفرادي بسجن طرة جنوبي القاهرة.

ففي إبريل/نيسان الماضي، تعرض أبو الفتوح لأزمة قلبية كادت تودي بحياته، بعد اعتداء أحد ضباط السجن عليه. كما عانى في حبسه الانفرادي المطول من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.

ويعاني أبو الفتوح كذلك من عدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن.