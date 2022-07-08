لافروف: 'بريكس' و'شنغهاي' أنواع جديدة من الشراكات المطلوبة

العالم - روسيا

وقال لافروف خلال الاجتماع الوزاري لقمة العشرين إنّ "هناك طلب اليوم أكثر من أي وقت مضى على الشراكة الخلاقة بين الدول ذات السيادة".

وأضاف أنه من ضمن الأطروحات المنتشرة، "التحالفات من النوع الجديد، على أساس المساواة الحقيقية، بدون قادة وأتباع. بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، الاتحاد الاقتصادي الأوروبي يمكن أن تكون بمثابة أمثلة".

وانطلق أمس الجمعة اجتماع وزراء خارجيّة مجموعة العشرين في بالي لمناقشة الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقتٍ سابق، إلى تعزيز العلاقات بين دول "البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أنّ "روسيا تعيد توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بنشاط نحو شركاء دوليّين موثوقين، خصوصاً نحو دول البريكس"، مشدّداً على أنّ بلاده تريد أيضاً أن "تطوّر مع شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويلات الدولية، وعملةً دوليةً، بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو".