الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد عبدالملك الحوثي: النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... إنقسام سياسي تشهده بريطانيا بعد إعلان جونسون مغادرة منصبه

شاهد.. مواقف الحكومات اللبنانية مع المقاومة؟

بالفيديو... كاميرا العالم ترافق الحجاج في وقوفهم على صعيد عرفات

بالصور.. أسماء الأسد تطلع على أعمال إعادة ترميم مدرسة سيف الدولة

مقاتلات 'إف-35' الأمريكية 'الجيل الخامس' تصل قاعدة 'أوماري' في إستونيا

حرس الثورة يعلن تفكيك خلية ارهابية مسلحة شمال غربي ايران