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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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السيد عبدالملك الحوثي: النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا
السيد عبدالملك الحوثي: النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: يأتي الحج كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي : لقد قلنا مرارا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في عقيدتنا العسكرية
وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان يدين اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي ويقدم التعازي للشعب والحكومة اليابانية
مصادر فلسطينية: إصابة 14 مواطنًا بينهم صحفي جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في بيت دجن جنوب نابلس
أ ف ب: الكرملين يعبر عن امله في تولي أشخاص "أكثر مهنية" السلطة في بريطانيا
السعودية اكثر من مليون مسلم يستعدون لأداء مناسك الحج بالتوجه الى المشاعر المقدسة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-07-2022
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الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-07-2022
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.