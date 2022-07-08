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بارزاني: لنتخذ من رسالة العيد فرصة لرص الصفوف وفتح صفحة جديدة

بارزاني: لنتخذ من رسالة العيد فرصة لرص الصفوف وفتح صفحة جديدة
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مناسبة عيد الأضحى المبارك فرصة لتوحيد الصفوف، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح.

العالم - العراق

وقال بارزاني في بيان، إنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بتهانيّ حارة لمسلمي كردستان والعراق والعالم كافة، وخاصة عوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال الشامخة. أرجو للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يأتي العيد بالسعادة والأمان معه".

وأضاف "لنتخذ من الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح واتخاذ الخطوات معاً باتجاه مستقبل أفضل".

وتابع بارزاني "لنتخذ من هذه المناسبة، في العراق ومنطقة كردستان، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد، من أجل حل المشاكل واجتياز المصاعب وحفظ الأمان والاستقرار وبلوغ بر الأمان والاطمئنان".

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بارزاني: لنتخذ من رسالة العيد فرصة لرص الصفوف وفتح صفحة جديدة