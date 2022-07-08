الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 تصل إلى قاعدة جوية في إستونيا

مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 تصل إلى قاعدة جوية في إستونيا
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة أوماري الجوية بالقرب من العاصمة الإستونية تالين يوم الجمعة، لـ"تعزيز الجناح الشرقي للتحالف في منطقة البلطيق".

العالم-الامريكيتان

ووفق ما ذكرته الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة للقوات الإستونية: "وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 من الجيل الخامس إلى قاعدة إيماري الجوية بالقرب من تالين لتعزيز مهمة حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".

وبالإضافة إلى طائرات إف-35 الأمريكية، تتمركز حاليا مقاتلات Mirage-2000 الفرنسية ومقاتلات إف-16 البلجيكية في أماري كجزء من مهمة لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.

ولا تمتلك دول البلطيق طائرات مناسبة للدوريات الجوية، لذلك، منذ أبريل 2004 بعد دخولها إلى الناتو، تشارك طائرات دول حلف شمال الأطلسي، التي تتخذ من ليتوانيا مقرا لها في مطار زوكانيا، على بعد خمسة كيلومترات من سياولياي، في حماية المجال الجوي بالتناوب. ومنذ عام 2014، أصبحت قاعدة أماري الجوية موقعا إضافيا لطائرات الناتو.

روابط ذات صلة

شاهد..الناتو يعلن عن مناورات عسكرية ضخمة في دول البلطيق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 تصل إلى قاعدة جوية في إستونيا

الرئيس التونسي يقر بوجود أخطاء في نص مشروع الدستور!

الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقهم كيان الاحتلال أحياء

بايدن: الأسعار مرتفعة للغاية والعائلات تواجه أزمة غلاء معيشة

شاهد.. ماذا يفعل الرئيس الاسد وقرينته في اسواق حلب؟

المشاط: وقف العدوان ورفع الحصار وصرفِ مرتبات الموظفين هو الأساسَ الصحيحَ لأيِّ عملية سلام