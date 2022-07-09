السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

جاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات... لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.

روابط ذات صلة

لا اوهام في زيارة بايدن للمنطقة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد تخليه عن اتمام صفقة شراء الشركة…تويتر تعتزم مقاضاة ماسك

بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

إيلون ماسك يبلغ "تويتر" بإلغاء صفقة شراء الشركة

مقاتلات أمريكية من طراز إف-35 تصل إلى قاعدة جوية في إستونيا

الرئيس التونسي يقر بوجود أخطاء في نص مشروع الدستور!

الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقهم كيان الاحتلال أحياء