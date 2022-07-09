بعد تخليه عن اتمام صفقة شراء الشركة…تويتر تعتزم مقاضاة ماسك

العالم-الامريكيتان

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" بريت تايلور في تغريدة له إن "مجلس إدارة الشركة ملتزم باتمام الصفقة بحسب السعر والشروط المتفق عليها مع ماسك".

وتابع أن الشركة ستقوم "بمتابعة الإجراءات القانونية لتنفيذ الاتفاقية.. نحن واثقون من أننا سننتصر ".

وألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة البورصات.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان/ابريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر. وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة