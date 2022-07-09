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الجبهة الديمقراطية ترد على لقاء عباس غانتس.. "لا يخدم المصلحة الوطنية"

الجبهة الديمقراطية ترد على لقاء عباس غانتس..
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس "خطوة في الاتجاه الخاطئ، لا تخدم المصلحة الوطنية".

العالم - فلسطين

وأضافت "الديمقراطية"، في تصريح صحفي، أن الاحتلال "يمكن أن يستغل هذا اللقاء للتغطية على جرائمه بحق شعبنا".

وشددت على أنه "آن الأوان للتوقف عن سياسة العبث بقرارات الشرعية الفلسطينية، والتوقف عن سياسة التلويح بها في لعبة خاسرة، للمقايضة بينها وبين حلولٍ وإجراءاتٍ مجزوءة، لا تُشكل الحد الأدنى لحل قضيتنا الوطنية"، على حد تعبيرها.

من جانبها أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المحتلة الجمعة، بشدة استقبال وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس" ولقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية به في مقر المقاطعة برام الله.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، قد أفادت بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، استقبل وزير الحرب في حكومة الاحتلال، بيني غانتس، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله (المقاطعة)، الخميس.

وبحث عباس مع غانتس، تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منتصف تموز/يوليو الجاري.

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الجبهة الديمقراطية ترد على لقاء عباس غانتس.. "لا يخدم المصلحة الوطنية"

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