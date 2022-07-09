الزائر الاسرائيلي الخفي.. هل ستعلن عنه السعودية قريباً؟

خاص بالعالم

وتساءل مراد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" قائلا: ما المغزى من ان يجلب بايدن معه مسؤولاً اسرائيلياً عندما يزور السعودية بعد زيارته لتل ابيب، في حين ان الصهاينة يزوورون المملكة منذ مدة سراً وكان هناك مؤشرات بانها لم تعد سراً، وهذا ما كشف عنه صحفيون اسرائيليون كانوا يرافقون مسؤولين عسكريين وضباط اسرائيليين ومسؤولين في الموساد، كما لم يعد سراً ان نتنياهو كان قد زار نيوم، ايضاً لم يعد سراً بان مائير اردوغان الرئيس الاسبق للموساد زار عام 2010 السعودية، بمعنى ان هذا الامر ليس جديداً، انما الجديد هو هل سيكون هناك استعداد لدى السعودية لاعلان الموضوع رسمياً أم لا؟

واكد مراد، ان هذه الزيارة ستحصل، لان هناك خطوات بدأ الحديث عنها، وآل سعود لم ينفونها، وهناك مؤشرات بانهم سيفعلونها، باعتبار ان هناك ثلاث نقاط اساسية، بان تصبح السعودية جزءاً من اتفاقية كامب ديفيد والسماح للطيران الاسرائيلي باستخدام الاجواء السعودية، وفي موضوع التعاون الامني لما يسمونه مواجهة خطر المسيرات والصواريخ الباليسية اي المنتدى الاقليمي للدفاع الجوي الذي يروجون له منذ مدة.